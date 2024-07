I U ČETVRTAK SUNČANO I JAKA VRUĆINA TOKOM DANA

U četvrtak u Kruševcu sunčano i jaka vrućina tokom dana. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 39°C.

Noć ka petku biće ponovo vrlo topla i u većini krajeva tropska, sa minimalnom temperaturom iznad 20°C. U petak pretežno sunčano i jaka vrućina. Vetar slab do umeren južni, jugoistočni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 17°C do 26°C, a maksimalna od 37°C do 41°C. Uveče vedro i toplo. Temperatura u 22 sata od 25°C do 32°C.

U subotu pretežno sunčano i velika vrućina uz temperaturu od 37°C do 41°C. U subotu i nedelju popodne su mogući vrlo retki kratkotrajni lokalni pljuskovi, uglavnom na jugozapadu. U nedelju se očekuje svega stepen-dva manja vrućina. Iduće sedmice se nastavljaju vrući dani.