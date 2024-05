VREME SUTRA: TOPLO I NESTABILNO SA MAKSIMALNIH 27°C

U utorak u Kruševcu toplo i nestabilno. U prvom delu dana duži sunčani periodi, a popodne jači razvoj oblaka uz lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren istočni. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 27°C.

U sredu par stepeni niža temperatura u odnosu na utorak uz promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Moguće su obilnije lokalne padavine i kratkotrajne nepogode ponegde. Vetar ujutru južni i jugoistočni, a zatim zapadni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče ponegde kiša i lokalni pljuskovi koji odlaze na istok. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

U četvrtak i petak se nastavlja nestabilno vreme, a u subotu toplije sa dužim sunčanim periodima i mogućim lokalnim pljuskovima krajem dana na zapadu Srbije. U nedelju malo svežije sa povremenom kišom i pljuskovima.