SUTRA U KRUŠEVCU MALO SVEŽIJE NEGO DANAS, TEMPERATURA DO 24°C

U sredu u Kruševcu malo niža temperatura u odnosu na utorak uz promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima popodne. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna do 24°C.

U četvrtak još malo svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar ujutru slab severni i severozapadni, a popodne južni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 16°C, a maksimalna od 21°C na jugu do 25°C na severu. Uveče je moguća kiša na severu Srbije, a na jugu suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 19°C.

U petak se nastavlja nestabilno vreme sa povremenom kišom i pljuskovima. U subotu toplije i pretežno sunčano sa slabim dnevnim razvojem oblaka. U nedelju takođe toplo sa dužim sunčanim periodima, a popodne i krajem dana su mogući lokalni pljuskovi.