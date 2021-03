USVOJENE PROTIVEPIDEMIJSKE MERE ZA 6. I 7. MART

Učenici srednjih škola od ponedeljka, 8. marta, preći će na onlajn nastavu, kako je i predložio republički Krizni štab.

Doneta je odluka da od subote, 6. marta u 12 sati do ponedeljka, 8. marta u 6 sati ujutru budu zatvoreni svi ugostiteljski objekti (kafići i restorani), sve prodavnice osim prodavnica prehrambene delatnosti, kozmetički i frizerski saloni, dečije igraonice, teretane, sportski objekti… Drugim rečima, mogućnost da rade sutra nakon podneva do ponedeljka ujutru imaće samo prodavnice prehrambene robe, koje mogu da rade do 21, apoteke i benzinske pumpe čije radno vreme nije ograničeno, saopštila je Vlada.

U ski centrima, ove mere važiće od ponoći i trajaće do ponedeljka, što znači da ugostiteljski objekti na ovim mestima neće raditi tokom celog vikenda. Izuzetak su hotelski kafići i restorani, koji tokom vikenda mogu usluživati samo goste koji imaju prijavljen boravak.

Kada su u pitanju ustanove kulture, samo pozorišta će moći da rade do 21 sat uz poštovanje svih epidemioloških mera, dok će unapred zakazani sportski događaji moći da se održe, ali bez prisustva publike.

Bitno je napomenuti da je delatnost dostave hrane moguća moguća 24 sata dnevno, dok je šalter prodaja hrane i pića sutra nakon 12 časova zabranjena na teritoriji čitave Republike Srbije do ponedeljka ujutru.

Takođe, nakon 12 časova mogu raditi privatne zdravstvene ustanove, laboratorije, veterinarske ambulante i stomatološke ordinacije.

Od ponedeljka, 8. marta, sve će raditi po uobičajenom režimu i radna vremena svih objekata biće ista kao i danas.

Vakcinacija protiv zarazne bolesti kovid-19 odvijaće se bez prekida po unapred utvrđenom planu, tako da nove mere ni na koji način ne ugrožavaju proces imunizacije, zaključuje se u saopštenju vlade.