U UTORAK U KRUŠEVCU PROMENJIVO VREME SA MAKSIMALNOM TEMPERATUROM DO 4°C

U utorak u Kruševcu ujutru mraz. Tokom prepodneva sunčani periodi, a popodne prolazno naoblačenje sa severozapada donosi kratkotrajnu kišu i susnežicu. Vetar ujutru južni, a popodne severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura -8°C, a maksimalna do 4°C.

U sredu ujutru slab mraz, a tokom dana toplije nego u utorak uz promenljivu oblačnost koja se premešta sa severozapada i može usloviti ređu pojavu kratkotrajne kiše na severu Srbije. Vetar slab južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -6°C do 0°C, a maksimalna od 4°C do 10°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C.

U četvrtak, petak i za vikend znatno slabiji mrazevi ili sasvim izostaju, a tokom dana malo toplije vreme od proseka uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i vrlo malom šansom za padavine. Maksimalne dnevne temperature u rasponu od 5°C do 10°C.