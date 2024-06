U UTORAK TOPLO SA DUŽIM SUNČANIM PERIODIMA, UZ DNEVNI RAZVOJ OBLAKA

U utorak u Kruševcu vrlo toplo sa dužim sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 29°C.

U sredu toplije i sunčano pre podne, a popodne razvoj oblaka i pojava lokalnih pljuskova sa grljmavinom, najpre na zapadu Srbije, a zatim i u ostalim predelima. Manja šansa za pljuskove je na severu i jugu Srbije. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 12°C do 17°C, a maksimalna od 27°C na zapadu i severu do 30°C na istoku i jugu Srbije. Uveče ponegde kiša ili lokalni pljuskovi. Temperatura u 22h od 16°C do 21°C.

Od četvrtka do kraja sedmice pretežno sunčano i sve toplije uz vrućinu u petak i za vikend sa dnevnom temperaturom do 33°C u petak, a u subotu i nedelju ponegde do 35°C. Početkom iduće sedmice se očekuje osveženje sa lokalnim pljuskovima prema današnjoj prognozi.