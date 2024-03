U SUBOTU SUNČANO I TOPLO, U NEDELJU KIŠA. EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE

U subotu pretežno sunčano i toplije od proseka. Vetar slab do umeren južni. Pritisak u opadanju. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 21°C.

U nedelju zahlađenje sa kišom se širi sa severa Srbije ka jugu. Maksimalna temperatura na severu i zapadu Srbije za 10.-ak stepeni niža nego u subotu, dok se na jugu Srbije zadržava vrlo toplo u prvom delu dana, a popodne i tamo stiže zahlađenje. Na planinama popodne i krajem dana sa snegom. Vetar umeren severni. Pritisak ispod normale. Jutro će ibti toplije od popodneva i večeri u mnogim mestima. Jutarnja temperatura od 6°C do 12°C, a popodnevna od 8°C na zapadu i severu Srbije do 20°C na krajnjem jugu. Uveče suvo na severu, a kiša u centralnim i južnim predelima. Temperatura u 22h od 4°C na severu do 10°C na jugu. U ponedeljak hladnije od proseka uz promenljivu oblačnost sa malo kiše u centralnim i južnim predelima, a na planinama sa snegom povremeno. Od utorka svakim danom sve toplije. Prolazna kiša je moguća između utorka i srede u južnim krajevima, a u sredu u većini predela. Oblaci se brzo premeštaju iz pravca jugozapada.