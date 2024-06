U SUBOTU I NEDELJU SUNČANO I VEOMA TOPLO

U subotu u Kruševcu pretežno sunčano i vrlo toplo sa malo oblaka popodne. Vetar slab istočni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 34°C.

U nedelju pretežno sunčano uz vrućinu. Ipak, ujutru je na severu Vojvodine moguća ređa pojava kratkotrajne kiše. Krajem dana se očekuje razvoj oblaka koji dolaze sa jugozapada uz manju šansu za lokalne pljuskove uveče i u noći ka ponedeljku na zapadu i severu Srbije. Vetar slab južni, pa zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 15°C do 22°C, a maksimalna od 32°C do 36°C. Uveče je moguća ređa pojava lokalnih pljuskova. Temperatura u 22 sata od 19°C do 27°C.

U ponedeljak i utorak se očekuje manje izraženo osveženje na severu Srbije sa mogućim ređim lokalnim pljuskovima. U centralnoj i južnoj Srbiji bi ostalo vrlo toplo. Prema današnjoj prognozi, slično vreme bi bilo i sredinom sedmice: veća vrućina južnije, a nešto manja na severu Srbije.