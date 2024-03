U SREDU U KRUŠEVCU PROMENLJIVO OBLAČNO I HLADNIJE SA TEMPERATUROM DO 11°C

Sutra u Kruševcu promenljivo oblačno sa povremenom kišom. Vetar slab do umeren zapadni i severozapadni. Pritisak oko normale sa tendencijom porasta. Minimalna temperatura 6°C, a maksimalna do 11°C.

U četvrtak promenljivo oblačno i kišovito u većini predela, a na planinama iznad 1200 mnv sa snegom. Moguće je malo sunčanih intervala tokom dana. Padavine prvo prestaju prepodne u Vojvodini, a do kraja dana se očekuje prestanak padavina i u ostalim krajevima. Duvaće slab severozapadni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 7°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče pretežno suvo. Temperatura u 22h od 5°C do 9°C.

U petak i za vikend pretežno suvo i postepeno toplije. U subotu postoji manja šansa za pojavu prolazne slabe kiše povremeno samo u jugozapadnim i južnim predelima.