U SREDU SUNČANO I VEOMA TOPLO, U KRUŠEVCU DO 37°C

U sredu u Kruševcu sunčano i vrlo toplo. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 37°C.

U četvrtak sunčano i vrlo toplo. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 17°C do 23°C, a maksimalna od 34°C do 37°C.

Do nedelje pretežno sunčano i vrućina uz maksimalne temperature oko ili malo preko 36°C u većini predela. Za vikend dolazi do povećanja nestabilnosti uz moguće lokalne pljuskove u subotu popodne. U nedelju postepeno osveženje sa manjom šansom za pljuskove, najpre na severu i zapadu Srbije.

Početkom iduće sedmice svežije i prijatnije vreme sa povremenom kišom i pljuskovima.