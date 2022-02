U PRETHODNIH 5 DANA U NESREĆAMA POGINULO ČAK 16 LJUDI

U poslednjih pet dana u saobraćajnim nesrećama na teritoriji Srbije poginulo je čak 16 osoba, dok je tokom decembra među poginulima čak 12 mladih do 24 godine, saopštio je MUP. Zbog toga će Uprava saobraćajne policije na svim putnim pravcima pojačano kontrolisati saobraćaj sa posebnim akcentom na otkrivanju saobraćajnih prekršaja – prekoračenje dozvoljene brzine, vožnja pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Većina udesa desila se noću sa povratka sa žurki i iz noćnih klubova. Tako je poginulo osam mladih do 25 godina. Najčešći uzroci nesreća bili su brza vožnja, konzumiranje alkohola i psihoaktivnih supstanci. Zbog velike brzine mladi vozači gube kontolu nad vozilom, kažu stručnjaci, a alkohol je samo podstrek za još bržu i nesigurniju vožnju.

“Alkohol i volan ne idu zajedno, mnogo je jeftinije uzeti taksi, mnogo je jeftinije prenoćiti negde, mnogo je jeftinije od novčanih kazni za alkohol, a da ne pričamo o tome da ako skrivite saobraćajnu nesreću pod dejstvom alkohola da ćete platiti svu štetu koja nastane a ona se meri milionima dinara”, objašnjava Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Drugi tip saobraćajnih nesreća su lančani sudari i to na auto-putu. Tu se obično ne drži dovoljno rastojanje ili se pretiče sa desne strane zaustavnom trakom. “Ako se na auto-putu dogode nezgode, onda su to obično nezgode nenormalnih razmera, samo tako što vozači ne očekuju takvu radnju ispred sebe, zato preporučujem da se vozite na rastojanju od tri sekunde. Ako ga opredeljujemo u metrima, to je 70 metara”, ističe sudski veštak Milan Vujanić.

Da bi se situacija stabilizovala, u MUP-u kažu da će od sada svako zaustavljanje biti ujedno i kontrola alkohola bez obzira na doba dana. U jednoj varošici za vreme praznika svaki drugi vozač bio je preko granice dozvoljene zakonom, a četvorica su morala na trežnjenje iako je bilo 11 časova pre podne.

Izvor: rts.rs