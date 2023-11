U PETAK U KRUŠEVCU OBLAČNO SA KIŠOM, MAKSIMALNO DO 13°C

U petak u Kruševcu naoblačenje sa kišom tokom dana. Vetar slab do umeren južni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 6°C, maksimalna do 13°C i u padu popodne. Uveče kiša.

U noći ka suboti zahlađenje i u subotu znatno hladnije sa snegom u brdsko-planinskim područjima iznad 600 mnv. Sneg je moguć ponegde je i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije, pa ujutru može o svanuti manji snežni pokrivač. Vetar umeren do pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale i u daljem porastu. Minimalna temperatura od 0°C do 4°C, a maksimalna od 4°C na zapadu i jugu Srbije do 9°C u Negotinu. Uveče suvo na severu i zapadu, a na istoku i jugu sa kišom i snegom. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C. U nedelju hladno sa sunčanim intervalima. U ponedeljak malo toplije, a u utorak naoblačenje sa kišom. U sredu malo hladnije sa kišom, u planinama sa snegom.