U PETAK SUNČANO I JAKA VRUĆINA, TEMPERATURA DO 37°C

U petak u Kruševcu sunčano i jaka vrućina. Krajem dana naoblačenje. Vetar slab južni i istočni. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna do 37°C.

U subotu svežije i nestabilno vreme uz promenljivu oblačnost sa povremenom kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Oblaci se premeštaju od severa ka jugu Srbije. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 28°C do 33°C.

U nedelju bez velike vrućine uz duže sunčane periode i dnevni razvoj oblaka. Iduće sedmice ponovo sve toplije i vrućina od srede.