U NEDELJU SVEŽIJE I PROMENLJIVO OBLAČNO SA MOGUĆOM KRATKOTRAJNOM KIŠOM

U nedelju u Kruševcu svežije nego u subotu i promenljivo oblačno sa moguće malo kratkotrajne kiše. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna oko 14°C. Uveče suvo.

U ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i veoma retkom ponavom kratkotarjne kiše ponegde. Ipak, preovlađivaće suvo vreme u većini krajeva. Vetar slab jugoistočni, istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 10°C do 14°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 3°C do 9°C.

U utorak prolazno naoblačenje sa severozapada donosi kratkotrajnu slabu kšu ponegde. U sredu i četvrtak suvo. U četvrtak i petak znatno toplije uz umeren južni i jugoistočni vetar. Za naredni vikend relativno toplo uz moguću kišu.