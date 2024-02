FK NAPREDAK NA “KROVU“

U ponedeljak 19.02.2024. kruševački Napredak gostuje uvek neugodnom timu Voždovca, na popularnom ,,Krovu“.

Pred ovo gostovanje u Medija centru našeg kluba održana je konferencija za novinare na kojoj su govorili šef stručnog štaba Vladimir Gaćinović i golman Vladimir Savić.

Naš strateg je zabrinut zbog kadrovskih problema. Naime, neće moći da računa na Stefana Jovanovića koji odsustvuje zbog dva žuta kartona, kao i na povređenog Sadikovića. ,,Najveći problem nam je pozicija Stefana Jovanovića, jer za to mesto nemamo adekvatnu zamenu, tako da će doći do izvesne rokade u timu, ali do konačne odluke ko će izaći na teren imamo još vremena i par treninga“ rekao je Gaćinović.

Golman Vladimir Savić istakao je dobar timski duh i da se nada uspešnom povratku iz Beograda.

Utakmica se igra 19.02.2024. u 17 časova u Beogradu.