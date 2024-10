U utorak u Srbiji jutro hladno, po kotlinama i dolinama mestimično magla. U toku dana pretežno sunčano i toplije, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatua od 5 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni.

U Kruševcu u utorak jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano, minimalna temperatura 10, najviša dnevna 22 stepena.

U sredu u Srbiji novo prolazno naoblačenje s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar u skretnju na slab do umeren severozapadni. Najniža temperatua od 7 do 16, a najviša od 22 do 25 stepeni.