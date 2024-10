U KRUŠEVCU TOKOM VIKENDA OBLAČNO SA KIŠOM

U subotu umereno do potpuno oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima, koji će još ponegde na jugu i istoku biti praćeni i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 9 do 15°C, a najviša od 15 do 21°C

U Kruševcu u subotu oblačno sa kišom. Jutarnja temeperatura 14, maksimalna dnevna 20 stepeni.

Prema najavama meteorologa, u nedelju se očekuje i dalje povremeno kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji će biti češći na jugozapadu, jugu i istoku zemlje, ali se obilne padavine ne očekuju.

Početkom naredne sedmice, pretežno sunčano uz manji porast dnevnih temperatura, a u sredu novo prolazno naoblačenje s kišom.