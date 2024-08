U ČETVRTAK VRLO TOPLO UZ RAZVOJ SLABE OBLAČNOSTI, TEMPERATURA DO 32°C

U četvrtak u Kruševcu vrlo toplo uz razvoj slabe do umerene oblačnosti tokom dana sa sunčanim periodima. Kasnije popodne moguća pojava slabe kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab severni ili promenljiv. Minimalna temperatura 17°C, a maksimalna do 32°C.

U petak slično vreme kao u četvrtak. Očekuje se pretežno sunčano i vrlo toplo vreme tokom dana sa razvojem slabe do umerene oblačnosti, uglavnom centralnim i južnim krajevima. Krajem dana je moguća ređa pojava lokalnih pljuskova na jugu i delom u centralnim predelima zemlje. Vetar slab severni i severoistočni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 14°C do 21°C, a maksimalna od 30°C do 33°C.

Za vikend i u ponedeljak pretežno sunčano i suvo uz vrlo toplo vreme sa razvojem slabe do umerene dnevne oblačnosti tokom dana. Maksimalne temperature od 31°C do 34°C. Početkom naredne sedmice ponovo vrućine.