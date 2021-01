TOPLANA: MOŽE DOĆI DO SMANJENOG KAPACITETA GREJANJA DO KRAJA DANA

Saopštenje JKP “Gradska toplana”, Kruševac: “Dobili smo obaveštenje od JKP ,,Vodovod – Kruševac” da je došlo do pucanja vodovodne cevi u ulici Mike Stojanovića (u kojoj se nalazi Centralni toplotni izvor Gradske toplane). Iz tog razloga može doći do smanjenog kapaciteta grejanja za naše korisnike koji se snabdevaju toplotnom energijom iz pomenutog izvora. Prema rečima nadležnih iz Vodovoda, očekuje se da sanacija kvara bude završena večeras do 21 čas.

U ostalim kotlarnicama proizvodnja će se odvijati po ustaljenom redu i bez problema.”