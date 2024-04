SUTRA U KRUŠEVCU OBLAČNO SA KIŠOM, TEMPERATURA DO 21°C

U utorak u Kruševcu promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, ali i sa sunčanim intervalima. Vetar umeren severozapadni. Jutarnja temperatura 11°C, maksimalna do 21°C popodne u padu.

U sredu jutro znatno hladnije nego prethodnih dana, a tokom dana sunčani periodi i malo toplije nego u utorak. Popodne sledi umereno naoblačenje sa jugozapada. Vetar slab jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 2°C do 10°C, a maksimalna od 19°C do 22°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 15°C.

U četvrtak prolazno naoblačenje sa ređom pojavom kratkotrajne kiše pre podne. Biće i sunčanih intervala. U petak i za vikend pretežno sunčano i ponovo sve toplije, u nedelju blizu 30°C.