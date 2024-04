ORGANSKO MLEKO I MLEČNI PROIZVODI LOKALNIH PROIZVOĐAČA NA TORNIKU

Dva opštinska preduzeća, Zlatiborski eko agrar i Gold gondola, u saradnji sa Inovacionim biznis centrom Zlatibor, realizovali su projekat postavljanja mlekomata i pratećeg suspenzora u baru Gold gondole na izlaznoj stanici gondolske žičare na Torniku. Sam projekat je deo šire inicijative Evropske unije Zelene agende u Srbiji, koju, uz tehničku i finansijsku podršku EU, sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije. Dodatna finansijska sredstva obezbedile su vlade Švedske, Švajcarske i Srbije, u saradnji sa Ambasadom Švedske u Srbiji i Evropskom investicionom bankom.

„Mlekomat ima zamenljivu jedinicu od 200 litara, a dispensor koji se nalazi pored mlekomata može da skladišti boce za mleko i ostale proizvode. Trenutno se u njemu nalaze proizvodi zlatiborske mlekare „Naša Zlatka“ i trudićemo se da bude zastupljeno što više proizvoda našeg kraja sa teritorije opštine Čajetina. Ako sada pričamo o siru i kajmaku, ovde se mogu naći i organska jaja, suvo meso u slajsima, med i sve što bude proizvedeno, a da zadovoljava propisane standarde. Trenutno smo ponudili sireve“ naglasio je direktor Zlatiborskog eko agrara Marko Marić.

Mlekara Naša Zlatka obradi 1.000 litara organskog mleka na dnevnom nivou i 2.000 litara konvencionalno proizvedenog mleka. U Čajetini je kroz privatnu inicijativu postavljen jedan mlekomat, ovaj na vrhu Tornika je prvi mlekomat koji postavlja „Zlatiborski eko agrar“, a u planu je postavljanje još jednog mlekomata.

Direktor Marić je istakao da je ovo odličan primer dobre prakse preduzeća opštine Čajetine i da je ideja da se uveže sve ono što je logično, na korist posetilaca Zlatibora i ovog kraja, ali i lokalnog stanovništva i proizvođača sa teritorije opštine Čajetina.

Ispred drugog partnera u realizaciji projekta postavljanja mlekomata na Torniku, direktorka „Gold gondole“ Bojana Božanić je rekla da je ovde reč o integrisanom turističkom proizvodu i da je cilj Gold gondole da zajedno rade sa svojim partnerima i saradnicima iz drugih javnih preduzeća i ustanova Opštine Čajetina i da tako promovišu proizvode sa Zlatibora. „Mlekomat koji smo postavili bi trebalo da bude samo jedan deo slagalice u ponudi tradicionalnih lokalnih proizvoda posetiocima Zlatibora i cilj nam je i da kroz druge proizvode imamo naš „jestivi suvenir“. Gosti koji šetaju u blizini izlazne stanice ili sede u našem kafiću na Torniku, vide neku od krava koje vrlo često prolaze pored gondole i znaće da je to mleko upravo od tih krava. Da to nije neka priča ili bajka i da je to zaista tako“ rekla je direktorka Božanić.

Upravo sa ovog područja dolaze grla stoke od kojih je ovo organsko mleko prerađeno, pojasnila je Božanić, a u skorije vreme ćemo imati i čaše iz kojih će ovo organsko mleko odmah moći da se konzumira jer je ono pasterizovano. Ovo se odlično uklapa u sve ono što radimo na planu razvoja turizma, razvoja poljoprivrede i na spajanju svih ovih privrednih grana i oblasti kako bismo u ponudi imali jedan kvalitetan proizvod sa Zlatibora, zaključila je Bojana Božanić.