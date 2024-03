SUTRA U KRUŠEVCU HLADNIJE NEGO DANAS SA MOGUĆOM KIŠOM

U utorak u Kruševcu zahlađenje sa kišom pre podne, a popodne suvo uz delimično razvedravanje i sunčane intervale. Vetar umeren severni i severozapadni. Pritisak u porastu. Jutranja temperatura 7°C, a maksimalna do 12°C

U sredu ujutru slab mraz ponegde. U toku dana hladnije od proseka i pretežno sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -2°C do 3°C, a maksimalna od 12°C do 15°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 2°C do 9°C.

U četvrtak ujutru ponegde slab mraz, a tokom dana malo toplije nego u sredu sa dužim sunčanim periodima. U petak i subotu još toplije uz sunčane intervale. U nedelju je moguće zahlađenje sa kišom.