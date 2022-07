RASVETLJENO RAZBOJNIŠTVO

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Trsteniku, brzom i efikasnom akcijom uhapsili su D.N. (1979) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela razbojništvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih matrija. On se sumnjiči da je sinoć u Medveđi kod Trstenika, napao stariju ženu s leđa, zadao joj više udaraca, oteo tašnu, a zatim pobegao.

Brzom intervencijom osumnjičeni je odmah pronađen i uhapšen. Policija je kod njega u torbici pronašla ručnu bombu. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Trsteniku, D.N. je određeno zadržavanje

do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.