UHAPŠEN ZBOG UZNEMIRAVANJA

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Кruševcu, intenzivnim radom rasvetlili su krivično delo ugrožavanje sigurnosti i uhapsili R. P. (1990.) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo. On se sumnjiči da je 19. juna, u kruševačkom naselju Ujedinjene nacije, pratio, a

zatim s leđa napao sedamnaestogodišnju devojku, koja je uspela da se otrgne i

pobegne. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Кruševcu, R.P. je određeno zadržavanje

do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.