METEOS: SUNČANO I VRUĆINA

U ponedeljak jutro relativno sveže, a tokom dana pretežno sunčano i bez velike vrućine sa malo oblaka. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C u Požegi do 17°C u Beogradu, a maksimalna od 29°C na severu Vojvodine do 33°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 20°C do 25°C.

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 32°C.

U utorak pretežno sunčano i toplije nego u ponedeljak. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 18°C, a maksimalna od 31°C na severu Vojvodine do 34°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 22°C do 26°C.

Od srede još veća vrućina, a najveća u četvrtak, petak i subotu, kada će temperatura prelaziti 35°C, a ponegde dostizati 40°C.