PROBNI PRIJEMNI ISPIT OSMACI ĆE POLAGATI U ŠKOLAMA

Zbog sve teže epidemijske situacije u Srbiji, viši razredi osnovne škole i srednjoškolci prešli su na onlajn nastavu, a da li će im se od ponedeljka pridružiti i niži razredi osnovne škole, znaćemo nakon sednice Vlade. Ono što je sigurno jeste da će osmaci probno polaganje prijemnog ispita imati krajem sledeće nedelje u školama.

Učenici osmih razreda 26. i 27. marta polagaće probni test za malu maturu, kako bi se na vreme upoznali sa svim procedurama oko polaganja završnog ispita iz jezika, matematike i kombinovanog testa koji su zakazani za 23, 24. i 25. jun.

Na teritoriji školske uprave Kruševac on line nastava u srednjim školama i za učenike od 5.do 8.razreda u osnovnim školama realizuje se bez problema. Za sada nije poznato do kad bi mogla da traje on line nastava za starije osnovce i srednjoškolce. Nezvanično, ovakav vid pohađanja časova nastaviće se i sledeće nedelje.