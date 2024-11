PREDŠKOLSKA USTANOVA „NATA VELJKOVIĆ“ NE UČESTVUJE U ŠTRAJKU SINDIKATA PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Štrajku prosvetnih sindikata priključili su se sindikati predškolskih ustanova, najavljujuci da će od 4. novembra vrtići biti zaključani do 9 sati radnim danima. Predškolska ustanova „Nata Veljković“ radiće kao i do sada, prijem dece u vrtiće, kao i sve ostale aktivnosti realizovaće se po uobičajenom planu i programu, istakla je direktorka ove ustanove Vesna Živković. Predškolska ustanova „Nata Veljković“ jedna je od retkih predškolskih ustanova koja ima proširenu delatnost, što znači da osim finansiranja iz gradskog budžeta, deo sredstava obezbeđuje kroz tu delatnost, zahvaljujući tome do kraja godine biće unapređeni uslovi u svim vrtićima, ali i olakšan rad jednog dela zaposlenih. Direktorka ove ustanove Vesna Živković je dodala da su pre par dana završeni radovi na zameni stolarije na vrtiću „Leptirić“ zahvaljujući projektu koji je realizovalo Ministarstvo pravde i naglasila da su sada svih 13 vrtića energergetski efikasni.