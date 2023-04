POPUST MOŽETE OSTVARITI PLAĆANJEM RAČUNA DO 20. APRILA

Danas, 13. aprila, 2023. godine, JKP „Gradska toplana“ Kruševac proizvodi protokolarno toplotnu energiju u okviru sva četiri izvora i distribuira je bez problema do svojih korisnika.

Tokom predstojećih, prazničnih dana, 14, 15, 16. i 17. april, biće neradni za blagajne u Brijanovoj br. 12, Jastrebačkoj br. 13 – Lazarica, kao i ulici Kralja Aleksandra ujedinitelja br. 24 – Rasadnik.

Od utorka, 18. aprila, blagajne će raditi po ustaljenom redu, od 7 do 18 časova. „Gradska toplana“ će za ovaj mesec produžiti bonitet, tako da će korisnici imati priliku da, umesto do 15. aprila, iskoriste mogućnost za plaćanje računa uz umanjenje od 5% do 20. aprila.

Kruševačka toplana grejaće naše sugrađane i tokom vaskršnjih praznika, a dežurne ekipe će, takođe, biti dostupne za sve kupce toplotne energije za sva pitanja, pomoć i podršku. Brojevi telefona naših dispečera su: 037/447-790; 037/447-791 i 0800/035-037.