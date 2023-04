METEOS: PROLAZNA KIŠA PREPODNE, POPODNE PROMENLJIVO OBLAČNO

U petak svežije uz naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje prelazi preko Srbije iz pravca jugozapada ka severoistoku. Kišna epizoda će potrajati nekoliko sati, a nakon nje može doći do kratkotrajnog razvedravanja sa sunčanim intervalima. Popodne razvoj oblaka može usloviti lokalne pljuskove. Na severu i zapadu Srbije znatno svežije nego u četvrtak. Vetar ujutru umeren jugoistočni i južni, a popodne jugozapadni i zapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 11°C u Somboru do 19°C u Pirotu. Uveče suvo u većini predela. Temperatura u 22 sata od 7°C do 11°C.

U petak u Kruševcu naoblačenje sa prolaznom kišom pre podne, a popodne sunčani intervali i promenljiva oblačnost. Vetar ujutru umeren jugozapadni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 10°C, maksimalna 17°C. Uveče suvo.

U subotu promenljivo oblačno vreme sa smenom kišnih i sunčanih intervala uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove popodne. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 4°C do 8°C, a maksimalna od 14°C na severozapadu do 20°C na jugu Srbije. Uveče je moguća kiša ponegde. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U nedelju i ponedeljak svežije i pretežno oblačno vreme sa kišom povremeno. Biće malo kratkotrajnih sunčanih intervala. U utorak i sredu promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa povremenom kišom, ali i sunčanim intervalima.