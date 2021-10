PONOVO PREKO 7.100 NOVOZARAŽENIH U SRBIJI

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 23.937 osoba, od kojih je 7.150 pozitivno dok je, nažalost, 50 osoba preminulo. Na respiratorima je 278 pacijenata.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Predrag Kon rekao je sinoć za RTS da je jasno da rast broja novozaraženih mogu da uspore restriktivnije mere. Napominje da su iz medicinskog dela Kriznog štaba predložili da 10 dana bude skraćeno radno vreme do 17 sati i zabrana javnog okupljanje preko pet ljudi, jer je “situacija krajnje ozbiljna”. Ističe da ne razume protivargument za kovid propusnice.

O tome da, kako je izjavila premijerka, da bi “uvođenje restriktivnih mera dovelo i do toga da stane imunizacija”, Kon napominje da ne može da priča o ubeđenjima i uverenjima, može samo u odnosu na trenutnu epidemiološku situaciju. “Tražili smo da se javno saopšti šta je medicinski deo Kriznog štaba tražio i to je učinila premijerka. Ono gde imamo jedinstven stav je vakcinacija. Sad možemo da kažemo da onaj ko se nije odlučio za vakcinu, odlučio se za zaražavanje. Mi smo insistirali na kovid propusnicama, ne razumem zašto nisu uvedene. Na početku samo mislio da je zato što je protivustavno. Sada ne mogu da razjasnim samom sebi šta sam slušao i ne želim da napravim grešku”, kaže Kon.

Kon ističe da pitanje obaveznosti vakcinacije u ovoj zemlji nije do kraja razrešen. “Zakon kaže da može, a kada tražite imate opstrukcije sa raznih nivoa i samo dobijete obaveštenje da je to protivustavno”, istakao je dr Kon. Zaključak jučerašnjeg sastanka je da nema drugog izlaza sem vakcinacije.

Mladi i deca najugoženije su starosne grupe u ovom periodu pandemije, kaže direktor Doma zdravlja “Savski venac” i ističe da je oboljevanje dece od koronavirusa uvećano za oko 20 odsto. “Najviše su ugrožene mlade osobe od 18 do 30 godina, one su vakcinisane tek nešto više od 21 odsto. Onda su to deca – ako poredimo u Domu zdravlja ‘Savski venac’ u sredini avgusta imali smo četvoro do petoro dece u periodu od sedam dana, sada imamo od 12 do 15 dece dnevno, to je uvećanje od 20 puta”, kaže Bekić.