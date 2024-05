U PETAK U KRUŠEVCU TOPLIJE, UZ SLAB DO UMEREN VETAR

U petak u Kruševcu toplije sa sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna do 23°C.

U subotu znatno toplije i pretežno sunčano sa slabim dnevnim razvojem oblaka. Vetar slab južni ili promenljiv. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 14°C, a maksimalna od 25°C na istoku do 29°C na zapadu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 22°C.

U nedelju vrlo toplo, ponegde do 30°C, a popodne razvoj oblaka sa mogućim lokalnim pljuskovima. Početkom iduće sedmice toplo i nestabilno uz malo nižu dnevnu temperaturu.