POČELA JE ŠKOLSKA GODINA, UNIJA SINDIKATA PROSVETARA ŠTRAJKOVALA

Školska godina počela je danas u Srbiji neposrednom nastavom, uz intoniranje himne. U prvi razred krenulo je oko 65.000 đaka, a u osnovnim i srednjim školama ukupno je oko 740.000 učenika.

U uslovima pandemije koronavirusa, nastava će se odvijati neposredno, a nadležni će redovno pratiti situaciju. Prvo polugodište za đake u centralnoj Srbiji biće završeno u petak, 30. decembra 2022. godine. Drugo polugodište počeće u ponedeljak, 23. januara 2023. godine i trajaće do utorka, 6. juna za učenike osmog razreda, odnosno do 20. juna za učenike od prvog do sedmog razreda.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, kao i godinama unazad, i ovog 01. septembra organizovala je štrajk upozorenja u školama širom Srbije, te su časovi bili skraćeni na 30 minuta i u 37 škola u Rasinskom okrugu, članicama tog sindikata.

Zahtevi od Ministarstva prosvete su korekcija zarada u visini od 20 odsto, isplata ostatka dugovanja od 50.000 dinara, promenu zakona, pravilnika i uputstava iz oblasti obrazovanja, uz socijalni dijalog i smanjenje broja učenika na najviše 24 u odeljenju.

Kada je reč o rešavanju problema nastavnika koji su smanjenjem broja dece u generacijama ili spajanjem odeljenja, ostali bez određenog dela norme ili proglašeni za tehnološki višak, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i prosvetni radnici od 2009.godine, kada je donet kolektivni ugovor, insistiraju na tome da se taj problem rešava takozvanim preuzimanjem. Naime, na ovaj način je do sada rešeno pitanje za preko 30.000 prosvetnih radnika. Oni su bili bez potrebne norme u jednoj, ali su u drugoj školi dobili određeni broj procenata časova i na taj način opstali u prosveti.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije i prosveni radnici se slažu u tome da je rad u odeljenjima sa manjim brojem učenika bolji i kvalitetniji, baš kao štoiI Ministarstvo prosvete ograničava broj đaka u jednom odeljenju na 24.