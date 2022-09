METEOS: U PETAK SVEŽE I OBLAČNO SA KIŠOM

U petak hladnije i oblačno sa kišom koja postepeno odlazi na istok uz prestanak padavina na zapadu i delom na severu Srbije popodne uz delimično razvedravanje. Vetar slab severnih pravaca. Pritisak malo iznad normale. Jutarnja temperatura od 14°C do 17°C, a minimalna temperatura u mnogim mestima biće ostvarena na kraju dana od 13°C do 15°C. Maksimalna od 18°C do 21°C. Uveče kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, osim na severu i zapadu Srbije. Temperatura u 22 sata od 13°C do 16°C.

U petak u Kruševcu sveže i oblačno sa kišom. Vetar slab severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura 16°C, a maksimalna do 21°C. Uveče kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

U subotu u svim krajevima suvo i toplije nego u petak sa dužim sunčanim periodima uz razvoj slabe prolazne oblačnosti. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 11°C do 15°C, a maksimalna od 23°C do 26°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 18°C.

U nedelju novo prolazno naoblačenje može usloviti kratkotrajnu kišu tokom dana i ponegde lokalne pljuskove. Početkom naredne sedmice sunčanije i toplije uz dnevni razvoj oblačnosti tokom dana.