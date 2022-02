PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U PONEDELJAK, 07.02.2022.

U ponedeljak, 07. februara 2022. godine, planirana su isključenja električne energije:

od 08.30 do 14.30 deo naseljenog mesta Srnje;

od 09.00 do 10.30 ulica Mladena Simića u Kruševcu;

od 09.00 do 10.30 ulice Stojana Protića i Ljubiše Savića u Kruševcu;

od 10.00 do 12.00 ulice Stojana Protića i Ljubiše Savića u Kruševcu;

od 12.00 do 13.00 ulica Radomira Ilića u Kruševcu;

od 08.30 do 15.00 Gornji i Donji Dubič, Rajinac i Loboder, u opštini Trstenik;

od 11.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Rogavčina, Gornji Vratari, Gornja Vrbnica u opštini Aleksandrovac.