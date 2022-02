METEOS: ZAHLAĐENJE SA KIŠOM U PONEDELJAK

U ponedeljak naoblačenje i postepeno zahlađenje sa kišom, a u planinama sa snegom. Očekuje se od 5 do 15 lit/m2 kiše. Kišni oblaci dolaze sa severozapada i brzo prelaze preko Srbije i zahvataju sve krajeve, a krajem dana je moguć sneg i u nižim predelima, posebno na zapadu Srbije. Vetar ujutru umeren južni, a zatim pojačan severni i severozapadni. Pritisak malo ispod normale ujutru i u porastu popodne. Minimalna temperatura od -3°C na jugu do 5°C na severu, a maksimalna dnevna od 6°C do 10°C i u padu popodne. Uveče i u toku noći ka utorku može padati sneg u zapadnoj i centralnoj Srbiji, a na severu suvo. Temperatura u 22h od 0°C do 5°C.

U ponedeljak u Kruševcu naoblačenje sa kišom i zahlađenje popodne. Vetar ujutru umeren južni, a popodne pojačan severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Jutarnja temperatura -1°C, maksimalna 9°C i u padu popodne. Uveče kiša i susnežica.

U utorak hladnije i ujutru oblačno sa slabim snegom u jugozapadnoj i južnoj Srbiji, a u ostalim predelima suvo uz razvedravanje. Vetar umeren severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -1°C do 3°C, a maksimalna dnevna od 4°C na jugu do 9°C u Negotinu. Uveče suvo i hladno.

U sredu i četvrtak sledi brzi porast temperature i znatno toplije vreme, u četvrtak ponegde oko 15°C tokom dana. U petak takođe toplo, a za vikend postepeno hladnije.