OTVORENA JE ZIMSKA SEZONA NA KOPAONIKU

Skijalista Srbije su otvorila zimsku sezonu u prisustvu velikog broja posetilaca. Cena ski karte nije promenjena u odnosu na prošlu godinu.

Skijališta Srbije su za ovu ski sezonu osnežila staze Bela reka 1 i Bela reka 2, tako da će skijaši imati priliku da uživaju u spustu niz najdužu stazu na Kopaoniku. Za skijaše i bordere tu su staze Karaman greben, Pančićev vrh, Krst, Mali Karaman, Mašinac i Malo jezero, a za početnike će biti u funkciji poligon u Dolini sportova, ukupno 44 staze.

Od zabavnih sadržaja radiće bob na šinama i zip lajn.

Ove dve staze koje se spajaju u jednu čine najdužu skijašku stazu u Srbiji, dužine tri kilometra i sa najvećom visinskom razlikom, ali i najvećim visinskim nagibom, što je čini stazom teške kategorije.

Vozni park je pojačan sa dva nova tabača ski staza i ukupno ih sada ima 14.

„Sigurnost naših posetilaca i skijaša je prioritet“, poručuju iz J.P. „Skijališta Srbije“.

Radno vreme Ski centra Kopaonik je od 9 do 15.30 sati, dok će gondola Brzeće – Mali Karaman raditi od 9 do 15 časova. Noćna staza Karaman greben će raditi od 18 do 22 sata.

Hotel „Gorski“ spremno je dočekao početak zimske sezone, uz novitete za najmlađe – od pozorišnih predstava, do menija koji će biti zanimlivih dekoracija. Spa centar u ovoj sezoni sa nova tri tretmana obogatio je dosadašnju bogatu ponudu. Goste će za doček Nove 2023. godine zabavljati Mirza Selimović, dok će 01. januara u hotelu „Gorski“ pevati Marina Tadić.

U „Jat apartmanima“ standardno je spreman odličan provod za doček Nove godine, uz specijalitete domaće kuhinje.