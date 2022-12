METEOS: U SUBOTU OBLAČNO, POVREMENO KIŠA, ALI TOPLO

U subotu toplo za ovo doba godine i pretežno oblačno sa povremenom kišom. Više kiše biće krajem dana. Vetar umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan, a na severu Vojvodine krajem dana u skretanju na severni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura od 4°C u Negotinu do 12°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od 10°C u Somboru do 16°C ponegde u centralnim predelima. Uveče kiša. Temperatura u 22h od 6°C do 11°C.

U subotu u Kruševcu toplo za ovo doba godine i oblačno sa povremenom kišom. Vetar umeren južni. Pritisak ispod normale. Jutarnja temperatura 9°C, a maksimalna do 16°C. Uveče kiša.

U nedelju na jugu Srbije toplo za ovo doba godine, a na severu i zapadu Srbije zahlađenje sa kišom koja će preći u susnežicu i sneg do kraja dana. Zato će minimalna temperatura biti na kraju dana, a ne ujutru. Vetar umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 4°C u Negotinu do 12°C u Beogradu i Vršcu, a maksimalna od 3°C na severu do 15°C u Vranju. Uveče na sveru i zapadu susnežica i sneg, a na jugu kiša. Temperatura u 22h od 0°C na severu do 8°C na jugu.

U ponedeljak se zahlađenje širi ka južnim krajevima uz povremen sneg i u nižim predelima. U utorak ujutru mraz, a tokom dana hladno i promenljivo oblačno uz dnevnu temperaturu oko ili malo iznad 0°C. U sredu ujutru mraz uz naoblačenje tokom dana i manji porast temperature.