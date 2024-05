OŠ “KNEZ LAZAR” U VELIKIM KUPCIMA PRIGODNIM PROGRAMOM OBELEŽILA JE DAN ŠKOLE

Prigodnim programom u Velikim Kupcima škola “Knez Lazar” obeležila je Dan škole. Od osnivanja do danas nastavnici i učenici OŠ Knez Lazar u Velikim Kupcima su se trudili da u svakom pogledu promovišu rad škole u najboljem svetlu.

Uključivanje u reforme dovelo je do unapređivanja nastave i do opremanja škole savremenim nastavnim sredstvima. U školi radi uglavnom visoko obrazovani kadar iz svih predmeta propisanih od strane Ministarstva prosvete.Osim matične škole ima i tri područna odeljenja: Majdevo, Sebečevac i Ćelije. Njih pohađaju učenici od prvog do četvrtog razreda.

U narednom periodu pored obrazovnih aktivnosti planirane su brojne investicije na uredjenju škole. Na svečanosti obeležavanja Dana škole u Velikim Kupcima, prisustvovali su nastavnici, učenici i prijatelji ove obrazovne ustanove.