ODLUKE KRIZNOG ŠTABA, NOVO POPUŠTANJE MERA

Ugostitelji će moći od sutra da rade svakog dana do ponoći, i u otvorenom i u zatvorenom prostoru, a trafikama će biti dozvoljen rad od 0 do 24 časa, saopštila je ministarka rada Darija Kisić Tepavčević, nakon sednice republičkog Kriznog štaba na kojoj su ublažene mere protiv koronavirusa.

Dodala je da poslednje bioskopske projekcije mogu da počnu u 23 sata i da do tog vremena mogu da rade i njihove blagajne.

Kongresi, poslovni i naučni, u zatvorenom prostoru moći će da okupe maksimalno 200 osoba, dok je raniji maksimum bio 100 osoba.

“Ukida se besplatan pi-si-ar za naše građane koji putuju u Nemačku”, rekla je Kisić Tepavčevićeva.

Nakon što su je novinari upitali da li će se, pošto se povećao broj učesnika na kongresima, dozvoliti organizovanje svadbi i matura ministarka je istakla da to nisu iste proslave. “Nije to ista vrsta okupljanja, ali sigurno je da ćemo to razmatrati, jer je sve povoljnija epidemiološka situacija za okupljanja.”

Ministarka Kisić Tepavčević je na konferenciji za novinare rekla i da će mature najverovatnije biti dozvoljene ukoliko se budu organizovale u školama u kontrolisanim uslovima. “Ako mature budu u školama i u kontrolisanim uslovima proslave su moguće”. Ona je dodala i da će se o maturama tek raspravljati, ali da će najverovatnije biti takvih matura.