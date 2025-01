OD SUBOTE U SRBIJI OSETNO HLADNIJE VREME, SA NOVIM SNEŽNIM PADAVINAMA

U sredu ujutro mestimično niska oblačnost, a po pojedinim kotlinama na jugu i jugozapadu Srbije magla. U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i natprosečno toplo. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima pojačan, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do 7, a najviša od 9 do 18 stepeni.. Upozorenja: Otapanje snežnog pokrivača, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u sredu sunčano. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna i do 15°C.

U četvrtak malo do umereno oblačno i toplo, tokom dana sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša očekuje se tek uveče. Vetar slab i umeren, u Banatu, donjem Podunavlju i na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do 8, a najviša od 10 do 18, u Negotinskoj Krajini oko 7 stepeni. Upozorenja: Otapanje snežnog pokrivača, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u četvrtak uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura 0, najviša dnevna do 14°C.

U petak jače naoblačenje i zahlađenje s kišom uz pojačan severozapadni vetar, ujutro na severozapadu Srbije, a tokom dana i u ostalim krajevima. U brdsko-planinskim predelima počeće da pada sneg, a sa padom temperature, uveče i tokom noći kiša će preći u sneg ponegde i u nižim predelima, uglavnom u centralnoj i južnoj Srbiji. Najniža temperatura od 1 do 10, a najviša od 5 do 14 stepeni, posle podne i uveče u osetnom padu.

U Kruševcu u petak oblačnije, sa mogućom povremenom kišom. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 13°C.

U subotu osetno hladnije uz prestanak padavina. Sneg se očekuje još u prvom delu dana na jugu zemlje, a na planinama će tek ponegde provejavati i posle podne. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i na planinama jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 2, a najviša dnevna od 0 do 4 stepena. Upozorenja: Sneg – formiranje snežnog pokrivača verovatnoća 90%.

U Kruševcu u subotu uglavnom oblačno i sa snegom. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 2°C.

U nastavku druge dekade januara suvo i hladno, a novo naoblačenje sa padavinama uslediće 15. januara.