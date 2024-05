OD SREDE PERIOD NESTABILNIJEG VREMENA U SRBIJI

U sredu u Kruševcu sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka koji mogu usloviti pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna oko 24°C.

U četvrtak sunčani periodi uz dnevni razvoj oblaka koji mogu usloviti pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u toku popodneva. Nešto veća šansa za lokalne pljuskove je u centralnim i južnim predelima Srbije. Vetar slab do zapadni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 10°C do 16°C, a maksimalna od 24°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 15°C do 20°C.

U petak i za vikend toplije, ali nestabilno uz moguće kratkotrajne lokalne pljuskove u toku popodneva. U nedelju dnevna temperatura iznad 30°C u većini predela.