DVE DEONICE, DUŽINE 46 KM, MORAVSKOG KORIDORA BIĆE ZAVRŠENE DO KRAJA GODINE

Do kraja ove godine planirano je da se završi 166 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Među njima su dve deonice, dužine 46 km, Moravskog koridora,

„Biće završeno 46 kilometara dve deonice Moravskog koridora – deo od Koševa do Trstenika sigurno, a moguće je da ćemo doći i do Vrnjačke banje pošto radovi napreduju veoma dobro i drugi deo, od Preljine do petlje Adrani“, rekao je ministar gradjevinarstva Goran Vesić.

Puštanjem u saobraćaj 28 kilometara prve deonice Moravskog koridora, Kruševac je krajem prošle godine dobio izlaz na auto-put. Završetak svih 112 kilometara najsavremenije digitalne saobraćajnice povezaće tri okruga Rasinski, Raški i Moravički . Izgradnja auto-puta „Moravski koridor“, dugog 112,3 kilometra koja je počela krajem 2019. godine, obuhvata tri deonice: Adrani – Preljina, Kruševac – Adrani i Pojate – Kruševac.

Do sada je u saobraćaj pušteno 27,8 kilometara, a do kraja godine najavljuju još novih 46 kilometara. Osim što će povezati više od pola miliona žitelja centralne Srbije, ovaj auto-put biće veza Koridora 10 i 11.

Preko tri hiljade radnika i oko 1.200 jedinica mehanizacije angažovanoje na izgradnji Moravskog koridora, auto-puta koji će povezati istočnu i zapadnu Srbiju i biti prvi pametni auto-put u Srbiji.