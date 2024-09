OD PETKA POPODNE ZAHLAĐENJE SA KIŠOM, TEMPERATURA DO 22°C

U petak u Kruševcu toplo pre podne, a popodne zahlađenje sa kišom i pljuskovima. Vetar pre podne slab južni, a popodne jugozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura 15°C, maksimalna do 22°C.

U subotu vrlo hladno za ovo doba godine uz čestu kišu, a na visokim planinama iznad 1700 mnv sa susnežicom i snegom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, maksimalna od 10°C do 14°C.

U nedelju vrlo hladno za ovo doba godine uz čestu i obilnu kišu, a na visokim planinama iznad 1700 mnv sa susnežicom i snegom. Maksimalna dnevna temperatura od 10°C do 14°C. U ponedeljak takođe hladno sa kišom, a od utorka sledi postepeni manji porast temperature sa malo povremene kiše.