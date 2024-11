OD NEDELJE POSTEPENO HLADNIJE, BEZ KIŠE NAREDNIH DANA

U nedelju ujutro i pre podne iznad većeg dela zemlje umereno do potpuno oblačno, tek ponegde uz slabu kratkotrajnu kišu, a na zapadu i jugu Srbije lokalno i sa jutarnjom maglom. Pretežno vedro biće u Banatu i delu centralne Srbije. Posle podne delimično razvedravanje, dok će se u Timočkoj Krajini, na zapadu i jugoistoku tokom većeg dela dana zadržati oblačno. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 0 do 10, najviša od 12 do 16 stepeni.

U nedelju u Kruševcu umereno oblačno, ali i sa sunčanim intervalimma. Jutarnja temperatura 7°C, najviša dnevna 18°C.

U ponedeljak ujutro hladno, mestimično uz mraz i maglu. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 2, a najviša od 12 do 16 stepeni. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200m, verovatnoća 95%.

U ponedeljak u Kruševcu uglavnom oblačno. Jutarnja temperatura 1°C, najviša dnevna 15°C.

U utorak ujutro hladno, mestimično uz mraz i maglu. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju pojačan, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -4 do 3, a najviša od 12 do 16 stepeni. Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200m, verovatnoća 95%.

U utorak u Kruševcu uglavmnom sunčano, sa malo oblaka. Jutarnja temperatura 1°C, najviša dnevna 15°C.

U sredu ujutro hladno, mestimično uz mraz i maglu. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju pojačan, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od -5 do 4, a najviša od 12 do 16 stepeni Upozorenje: MAGLA – Horizontalna vidljivost <200m, verovatnoća 80%.

U sredu u Kruševcu sunčano. Jutarnja temperatura oko 0°C, najviša dnevna 14°C.

U Srbiji od četvrtka 07. do ponedeljka 11. novembra jutra hladna, mestimično uz mraz i maglu. Tokom dana pretežno sunčano.