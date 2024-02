NASTAVLJA SE ZNATNO TOPLIJE VREME OD PROSEKA, TEMPERATURA I DO 20°C

U petak u Kruševcu znatno toplije od proseka uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Vetar umeren južni. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna do 20°C.

U subotu toplo za ovo doba godine, ali preovlađujuće oblačno uz povremenu kišu. Duvaće umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 6°C do 14°C, a maksimalna od 15°C do 19°C. Uveče povremena kiša. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U nedelju i ponedeljak vrlo toplo za ovo doba godine uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima i mogućom kratkotrajnom kišom. Duvaće umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar. U utorak malo niža temperatura, ali i dalje iznad proseka i oblačno sa kišom povremeno