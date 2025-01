NAREDNIH DANA PORAST TEMPERATURE, POVRATAK ZIME POSLE 10. JANUARA

U ponedeljak na severu i zapadu Srbije osetni porast jutarnjih temperatura. U ostalim krajevima i dalje slab i umeren mraz uz pojavu jutarnje magle i poledice. U toku dana malo do umereno oblačno i toplije uz pojačanje južnog i jugozapadnog vetra. Najniža temperatura od -6 do 5, a najviša od 5 u Negotinskoj Krajini do 15 stepeni u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Upozorenja: Tmin < -5 stepeni, verovatnoća 80%. MAGLA – Horizontalna vidljivost < 200m, verovatnoća 80%. Poledica – zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća 80%.

U Kruševcu u ponedeljak pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura -2, maksimalna dnevna 11°C.

U utorak po kotlinama i dolinama reka na jugu Srbije magla. U ostalim krajevima Srbije vetrovito i toplije. Pre podne malo do umereno oblačno, a posle podne, uveče i noću mestimično kiša. Duvaće umeren i jak južni vetar, naročito na planinama i u košavskom području, pa se očekuje i intenzivnije topljenje snega. Najniža temperatura od -4 u Negotinskoj Krajini do 9 u Beogradu, a najviša od 9 do 17, u Negotinskoj Krajini oko 7 stepena. Upozorenja: Otapanje snežnog pokrivača, verovatnoća 90%. Udari vetra > 17 m/s, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u utorak uglavnom oblačno, temperatura od 2 do 11°C.

U sredu malo do umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 0 do 9, a najviša od 11 do 18 stepeni. Krajem dana ponovno pojačanje južnog vetra. Upozorenja: Otapanje snežnog pokrivača, verovatnoća 90%.

U Kruševcu u sredu sunčano. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna i do 15°C.

U četvrtak malo do umereno oblačno.

Od petka postepeno zahlađenje uz padavine – kišu i sneg.