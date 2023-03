NA PEŠAČKIM PRELAZIMA PROŠLE GODINE STRADALO 20 OSOBA

U saobraćajnim nezgodama koje su se dogodile na pešačkim prelazima u Srbiji tokom 2022. poginulo je 20 pešaka, teško je povređeno njih 246, a kraj prošle i početak ove godine obeležile su tragedije koje su se nizale kao na filmskoj traci.

Kada je pooštravanje kazni u pitanju predlaže se, umesto od dve do 12 godina zatvorske kazne, ako je nastupila smrt jednog ili više lica, strožiju kaznu zatvora od pet do 15 godina, kao za ubistvo. Kazna za agresivnu vožnju sa smrtnim ishodom na pešackom prelazu da bude 30 godina zatvora “fiksno”, a za agresivnu vožnju sa smrtnim ishodom od 15 do 30 godina zatvora.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja kaže za „Blic“ da “nijedan vozač ne sme da bude iznenađen pojavom pešaka na pešačkom prelazu”. Pešački prelaz je mesto na kom, ako već ne vidi pešaka, ima obavezu da ga očekuje na tom mestu. „Ukoliko dođe do obaranja pešaka na obeleženom pešačkom prelazu, pri tom pričam o pešačkom prelazu koji nije regulisan semaforom, i to se dogodi pri brzini većoj od 30 km/h, onda se radi o umišljajnom ugrožavanju bezbednosti saobraćaja i vozači koji izvrše takvo delo treba da budu procesuirani za umišljajno krivično delo. Samim tim, i zaprećene kazne su strožije“, kaže Damir Okanović.

Krivična dela mogu biti nehatna i umišljajna. Nehatno je blaži, umišljajno je teži oblik. Po pravilu su sve saobraćajne nesreće nehatne, osim ako je bilo upotrebe alkohola ili ako vozač prođe na crveno svetlo. Međutim, sudska praksa ne prepoznaje da se i u slučaju obaranja pešaka zapravo radi o umišljaju i trebalo bi da počne sa takvom praksom.

Ako se neko približava pešačkom prelazu na kom su pešaci i udari pešaka kog je mogao da vidi, onda bi vozač trebalo da bude u ozbiljnom problemu jer ne može da kaže „Olako sam se držao toga da neće nastupiti posledice“. U tom slučaju je vozač pristao da udari pešaka.

Ali, ako iz nekog razloga ne može da vidi pešaka, recimo, parkiran je autobus, i dok se vozač približava odjednom se pešak pojavi, i udari ga jer nije mogao da ukoči, postavlja se pitanje “zašto vozač nije usporio, prilagodio brzinu da bi mogao da ukoči, već je svesno nastavio brzinom za koju zna da je opasna ako se pešak pojavi”. „Vozač je uvek dužan da očekuje pešaka na pešačkom prelazu, sve drugo je čist umišljaj. Moramo da promenimo sudsku praksu“.

Zbog učestalih nesreća u kojima su stradali pešaci, pokrenuta je peticija kojom se, između ostalog, traže i znatno veće kazne za vozače ubice. Nju je do sada već potpisalo više od 20.000 građana Srbije, a podrška je došla od mnogih javnih ličnosti, ali i ministara Vlade Srbije.

Izvor: blic.rs