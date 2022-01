NA KOPAONIKU, U FEBRUARU, EVROPA KUP ZA ŽENE

Od 22. januara 2022. godine, ski centar Kopaonik se zatvara pola sata kasnije. Novo radno vreme skijališta je od 09.00 do 16.30. Radno vreme Krčmara, Gvozdca i godnole Brzeće – Mali karaman je od 09.00 do 16.00 sati. Visina prirodnog snega danas je preko 80cm dok ga na stazama ima utabanog od 10 do 60 cm. Svi putni pravci su prohodni uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

Kao najveći ski centar Srbiji, sa odlično pripremljenim stazama, Kopaonik pruža neizmerno uživanje svim kategorijama skijaša, od početnika do skijaša vrhunskih sposobnosti. Radno vreme ski centra je od 09.00 do 16.30 časova. Noćne staze Malo jezero i Karaman greben radi od 18.00 do 22.00 sata. Zahvaljujući sistemima za veštačko osnežavanje sezona skijanja traje duže, a skijaši, kako početnici tako i oni malo zahtevniji mogu biti sigurni da će tokom sezone moći da uživaju u odlično pripremljenim stazama.

Pored staza za alpsko i nordijsko skijanje, skijaški centar Kopaonik poseduje i uređen snow park, na kome se organizuju mnoga takmičenja domaćeg i međunarodnog karaktera. Početkom februara na Kopaoniku će biti organizovan Evropa kup za žene.

Ski centar Kopaonik ima i sankalište na stazi Karaman greben, a ljubitelji ove planine imaju priliku da se voze i taksi tabačem, koji vozi na unapred zakazane termine.