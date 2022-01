NA KOLOVOZIMA IMA DO 5cm VLAŽNOG SNEGA

JP Putevi Srbije posebnu pažnju poklanja organizaciji rada Zimske službe, održavanju prohodnosti puteva i obaveštavanju javnosti o stanju na putevima.

JP Putevi Srbije na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, obaveštava javnost da je stanje na putevima u Republici Srbiji, na dan 10.01.2022.g. u 10:46 časova, sledeće:

Najopterećeniji putni pravci I prioriteta/A kategorije održavanja:

Deonice na kojima ima snega su:

I B-14, Most na Dunavu – Ralja – naplatna rampa ‘Požarevac’, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-33, Naplatna rampa ‘Požarevac’ – Požarevac – Kučevo – Majdanpek, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-34, Požarevac – Veliko Gradište – Golubac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-147, Kovačevac – Smederevska Palanka – Velika Plana, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-147, Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Jovana Šerbanovića) – Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Melnički put), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-153, Orešac – Petrijevo – Ralja – naplatna rampa ‘Ralja’, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-159, Požarevac – Kostolac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-161, Salakovac – Malo Crniće – Petrovac na Mlavi, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Javor – Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, Aljinovići – Sjenica – Novi Pazar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-152, Topola – Donja Šatornja – Rudnik – Bućin Grob, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Šabac – Koceljeva – Valjevo – Podbukovi, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-175, Mionica – Brežđe – Divčibare – Kaona, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-36, Paraćin – Boljevac – Zaječar – dr.granica sa Bugarskom (granični prelaz Vrška Čuka), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-37, Selište – Bor – Zaječar, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-40, Vladičin Han – Surdulica – dr. granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-41, petlja Bujanovac jug – administrativna linija AP KiM (Končulj), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-231, Vlasinsko Jezero – granica SRB/BUG (Ribarci), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-28, Kneževići – Kremna – dr.granica sa BiH (granični prelaz Kotroman), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, državna granica sa CG (granični prelaz Jabuka) – Prijepolje, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-29, Nova Varoš – Aljinovići, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-203, Dojeviće – Pazarište – Tutin – Mehov krš, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-209, Kraljevo (Ratina) – Kraljevo (Kovanluk), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

II A-210, Jošanička Banja – Kopaonik, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-21, Divljaka – Ivanjica – Javor, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-31, Sočanica – Zvečan – Rudnica – Kosovska Mitrovica (Dudin Krš), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-32, Brana Gazivode – Zubin Potok – Zupče – Ugljare – Kosovska Mitrovica (Zvečan) , kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-38, Makrešane (kružni tok) – Majdevo (jezero Ćelije), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-38, Majdevo (jezero Ćelije) – Ravni – Jankova klisura (Lovačka kuća) – Blace, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I A-1, petlja Bubanj Potok km 217+024 – granica SRB/BJRM (Preševo), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Vrnjci (kružni tok) – Vraneši (opštinska granica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Petlja Pojate – Stopanja, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Stopanja – Trstenik (Osaonica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Trstenik (Osaonica) – Vrnjci (kružni tok), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-24, Batočina – Kragujevac – Ravni Gaj – Kraljevo (Kamidžora), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-27, Đurđevo – Rača – Svilajnac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-25, Božurnja – Kragujevac , kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-46, Ravni Gaj – Bumbarevo Brdo, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-27, dr. granica sa BiH (granični prelaz Trbušnica-Šepak) – Loznica – Osečina – Valjevo – Slovac, kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-22, Adrani – Kraljevo – Raška – Novi Pazar – Ribariće – dr.granica sa CG (granični prelaz Mehov Krš), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

I B-23, Uzići – Užice – Čajetina – Nova Varoš – Prijepolje – dr.granica sa CG (granični prelaz Gostun), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta/A kategorije održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji , Beograda, Ivanjice, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Novog Pazara, Požarevca, Užica, Valjeva, Vranja, Zaječara. Preporučuje se oprezna vožnja!