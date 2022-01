METEOS: OBLAČNO SA SNEGOM I U UTORAK

U utorak oblačno i hladno sa snegom uz manje padavine nego u ponedeljak. Padavine prestaju na severu Vojvodine, a tamo dolazi do razvedravanja krajem dana. Vetar umeren severni i severozapadni, na severu Vojvodine povremeno pojačan. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C do 0°C, a maksimalna od -2°C na zapadu Srbije do 3°C u Negotinu. Uveče oblačno sa snegom, a samo na severu Vojvodine suvo. Temperatura u 22h od -4°C na zapadu do 1°C u Negotinu.

U utorak u Kruševcu oblačno sa snegom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura oko -2°C, a maksimalna oko 0°C.

U sredu slab sneg u centralnim i južnim predelima Srbije koji postepeno prestaje. U ostalim krajevima ujutru mraz, a tokom dana sunčani intervali. U većem delu Vojvodine sunčano. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -8°C do -2°C, a maksimalna od -4°C do0°C, a samo u Negotinu malo iznad 0°C.

U četvrtak ujutru jak mraz, a tokom dana hladno sa sunčanim periodima. Krajem dana na severu Srbije naoblačenje koje će u noći ka petku i u petak pre podne usloviti povremen sneg. U petak manji porast temperature tokom dana, pa može biti malo iznad 0°C u većini predela. Za vikend suvo uz slabije mrazeve i postepeni porast dnevne temperature.